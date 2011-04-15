В среду нефтяные котировки выросли на фоне оптимистичной статистики от EIA и заявлений по итогам встречи ОПЕК+. Участники сделки ОПЕК+ в среду ожидаемо подтвердили ранее согласованные условия, согласно которым с августа сокращение добычи будет смягчено с 9.6 до 7.7 млн б/с. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



Новые условия, как ожидается, будут действовать до конца 2020 года. При этом представитель Саудовской Аравии подчеркнул, что фактическое сокращение добычи в августе будет на уровне 8.1–8.3 млн б/с, поскольку страны, добывавшие нефть сверх квоты в мае-июне, в качестве компенсации будут осуществлять дополнительные сокращения в ближайшие месяцы. Основной объем дополнительных сокращений ожидается со стороны Ирака.



Официальная часть сообщения ОПЕК+ в целом была заложена в котировки, однако новости о дополнительных сокращениях поддержали благоприятный сентимент. Еще одним позитивным драйвером стала официальная статистика от Минэнерго США, которая подтвердила резкое падение запасов.



Запасы нефти в США упали на 7.5 млн б/с против ожидаемых аналитиками 2.2 млн б/с. Динамика запасов традиционно рассматривается в качестве одного из индикаторов рыночного спроса, так что падение формально указывает на хорошие темпы восстановления потребления. В то же время частично она может объясняться существенным падением импорта, которое на прошлой неделе составило 1.8 млн б/с до 5.6 млн б/с. Исходя из этого можно предположить, что позитивное влияние статистики на рынок может иметь краткосрочный характер. В качестве подтверждения можно обратить внимание на кривую фьючерсов, где существенный рост наблюдался лишь на ближнем конце.



В то же время на графике Brent продолжает формироваться ярко выраженный восходящий треугольник с верхней границей в районе $43.8–44 за баррель. Давление со стороны покупателей на котировки ближних фьючерсов возрастает, и каждая следующая просадка оказывается меньше, чем предыдущая. Такая картина делает инструмент чувствительным к позитивным новостям. При улучшении сентимента не исключен краткосрочный всплеск котировок в район $45 за баррель.



Сегодня с утра фьючерсы на Brent падают на 0.45% к уровням закрытия предыдущего торгового дня.



"AK&M" от 16.07.2020