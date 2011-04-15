Задолженность по зарплате в РФ за июнь снизилась на 9.2% до 2.194 млрд руб.

Задолженность по зарплате в РФ за июнь 2020 года снизилась на 9.2% и на 1 июля 2020 года составила 2.194 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги образовавшиеся в 2020 году, приходится 915.6 млн руб. (41.7%), в 2019 году - 529.5 млн руб. (24.1%), в 2018 году и ранее - 749.1 млн руб. (34.2%).



Задолженность по заработной плате на 1 июля имели менее 1% работников обследуемых организаций.



По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 45%; добыча полезных ископаемых - 16%; строительство - 12%; транспорт - 8%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 6%.





AK&M Антикризис