Ростелеком приобретает поставщика решений для цифровизации инфраструктуры ЖКХ

Ростелеком через свою дочернюю компанию АО "Нетрис" заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении 51% долей ООО "Форкам" - поставщика программных решений в области управления жилищно-коммунальным хозяйством (ЖКХ). Об этом говорится в сообщении Ростелекома.



Ключевые активы компании - проприетарное программное обеспечение для организации учета, планирования и содержания объектов городской инфраструктуры, контроля работы подрядных организаций, инвентаризации объектов ЖКХ.



Ростелеком пользуется продуктами компании "Форкам" в рамках комплексного решения для построения Единой системы телеметрического контроля транспортных средств и выездных бригад по контракту с Департаментом ЖКХ Москвы.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Чистая прибыль Ростелекома по МСФО за 2019 год выросла на 10% до 16.474 млрд руб. с 15.012 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 5% до 337.421 млрд руб. с 320.239 млрд руб., показатель OIBDA - на 6% до 106.526 млрд руб. со 100.9 млрд руб.



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