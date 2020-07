АФК "Система" запускает сервис по доставке еды

Cosmos Hotel Group (входит в группу АФК "Система") запустила сервис доставки еды - Cosmos Eda. Об этом говорится в сообщении АФК "Система".



Сервис предоставляется более, чем в половине городских отелей сети Cosmos Hotel Group в России: Cosmos Moscow Hotel, Cosmos Petrozavodsk Hotel, Park Inn by Radisson Volgograd, Park Inn by Radisson Kazan, Park Inn by Radisson Izevsk, Park Inn by Radisson Yaroslavl. В ближайшее время к проекту присоединятся отели в Сочи, Воронеже и Новосибирске.



На данном этапе сделать заказ можно через приложения Яндекс.еда и Delivery Club. Cosmos Hotel Group уже ведет разработку собственного приложения, через которое можно будет разместить заказ. Приложение будет персонализированным и будет включать программу поощрения в виде кэшбэка до 10%.



Cosmos Hotel Group - одна из крупнейших управляющих гостиничных компаний на российском рынке. В портфель Cosmos Hotel Group входят 18 отелей в 14 городах России и мира, включая объекты под известными международными брендами (Park Inn by Radisson и Holiday Inn Express), принадлежащие АФК "Система" и один отель стороннего владельца. Cosmos Hotel Group осуществляет операционное управление данными активами.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Глобальные депозитарные расписки АФК "Система" торгуются под тикером SSA на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером AFKS на Московской Бирже.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за 2019 год составила 53.4 млрд руб. против 1.114 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль в доле АФК составила 28.597 млрд руб. против убытка 45.898 млрд руб. Консолидированная выручка выросла на 5.1%, составив 656.9 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA составил 223.9 млрд руб., снизившись на 0.9%.



Чистый убыток в доле АФК "Система" по МСФО за I квартал 2020 года составил 10.214 млрд руб. против прибыли 16.641 млрд руб. годом ранее. Скорректированный чистый убыток в доле АФК составил 9.409 млрд руб. против прибыли 15.713 млрд руб. Выручка увеличилась на 6.3% до 158.885 млрд руб. со 149.465 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 1.5% до 54.045 млрд руб. с 53.234 млрд руб. Операционная прибыль упала на 6% до 23.172 млрд руб. с 24.649 млрд руб.





"AK&M" от 16.07.2020