Объем экспорта промпродукции московских компаний в Израиль за пять месяцев вырос в 7 раз

Объем промышленного экспорта московских компаний в Израиль за первые пять месяцев 2020 года вырос практически в 7 раз, в Мексику - в 3 раза, во Вьетнам - в 2.5 раза. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, говорится в сообщении пресс-службы ДИПП.



Активнее всего в последние годы растет объем промышленного экспорта в Израиль, так в 2018 году он составил $11.26 млн и в 2019 году вырос на 19% до $13.41 млн.





"AK&M" от 16.07.2020