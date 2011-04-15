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16/07/2020
11:20

Основной вклад в повышение годовой инфляции внес ускоренный рост цен на овощи и фрукты, ЦБ

Годовая инфляция в июне 2020 года усилилась до 3.21% при разнонаправленной динамике цен — годовой темп роста цен на товары несколько увеличился, на услуги — заметно уменьшился. Об этом сообщается в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Динамика потребительских цен".

Постепенное смягчение режима самоизоляции способствовало и некоторому восстановлению предложения, и реализации отложенного спроса на отдельные товары и услуги. В целом спрос оставался низким — как в связи с произошедшим снижением доходов, так и в результате сохранения действия ограничительных мер (в том числе внешних, в первую очередь — на поездки) и осторожного поведения потребителей. Это оказывало дезинфляционное влияние.

Основной вклад в повышение годовой инфляции внес ускоренный рост цен на овощи и фрукты, отличающихся высокой волатильностью. В июне текущего года это ускорение было обусловлено эффектом низкой базы: в июне 2019 года раннее поступление урожая привело к большему, чем обычно, снижению цен на овощи. При этом месячный рост потребительских цен (с поправкой на сезонность) в июне замедлился.

В дальнейшем текущий рост цен останется пониженным в условиях сдержанного спроса. В то же время показатель годовой инфляции будет увеличиваться в 2020 году из-за эффекта низкой базы 2019 года, подчеркивается в комментарии.

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