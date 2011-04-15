"Полюс" планирует выплатить дивиденды за второе полугодие 2019 года на $462 млн

Совет директоров ПАО "Полюс" рекомендует выплатить дивиденды за второе полугодие 2019 года в размере 244.75 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.



Размер дивидендов эквивалентен приблизительно $3.44 на обыкновенную акцию, или $1.72 на депозитарную акцию (при том, что две депозитарных акции соответствуют одной обыкновенной).



Общая сумма рекомендуемых дивидендов за второе полугодие 2019 года составит приблизительно $462 млн, что соответствует 30% от показателя EBITDA компании за соответствующий год.



Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, станет 28 августа 2020 года.



Годовое собрание акционеров компании состоится 18 августа 2020 года в форме заочного голосования. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ГОСА: 25 июля 2020 года.



"Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из 10 ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире.



"Полюс" обладает вторыми крупнейшими запасами золота в мире (доказанные и вероятные запасы по международной классификации составляют 64.4 млн унций) - фундаментом устойчивого роста производства.



Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают действующие рудникои, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.



"AK&M" от 16.07.2020