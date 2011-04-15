Выручка Huawei за первое полугодие выросла на 13.1% до 454 млрд юаней

Выручка Huawei за первое полугодие 2020 года выросла на 13.1% до 454 млрд юаней, рентабельность по чистой прибыли достигла 9.2%. Об этом говорится в сообщении компании.



Доходы подразделений операторского, корпоративного и потребительского бизнеса компании Huawei достигли 159.6 млрд юаней, 36.3 млрд юаней и 255.8 млрд юаней соответственно.



Компания Huawei - ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления её работы - телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы. Huawei - частная компания, основанная в 1987 году. Она полностью находится в собственности сотрудников.





"AK&M" от 16.07.2020