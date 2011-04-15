Количество выданных новых кредитных карт во втором квартале сократилось в 2 раза

Банки во втором квартале 2020 года выдали 1.4 млн новых кредитных карт, что на 50.5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



При этом в июне 2020 года выдано на 17.5% больше кредитных карт, чем месяцем ранее



Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ во втором квартале выдано в Москве (74.2 тыс.), Московской области (60 тыс.), Краснодарском крае (55.5 тыс.), Санкт-Петербурге (48.6 тыс.), а также в Республике Башкортостан (45.1 тыс.).





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