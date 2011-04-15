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16/07/2020
12:29

Северсталь освоила производство арматуры по стандарту Швеции и Норвегии

Северсталь, одна из ведущих в мире вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, получила сертификат соответствия, позволяющий реализовывать арматурный прокат классов прочности В500В, В500NC, К500В-Т, К500С-Т в странах Западной Европы. Об этом говорится в сообщении компании.

"Представители сертифицирующей организации GlobeCert AB проверили всю цепочку производства арматуры. В процессе испытаний проведены комплексные исследования на определение потребительских свойств продукции. В результате металл подтвердил требуемые параметры по пределам прочности, текучести и удлинения. На сегодняшний мы поставляем арматуру в Финляндию, Латвию и Германию. Продукт широко используется при строительстве зданий и сооружений, в том числе - сложных инфраструктурных объектов. Полученный сертификат дает компании возможность расширить географию поставок и повысить их эффективность за счет перспективных и логистически достижимых экспортных рынков", - говорит директор Северстали по работе с компаниями строительной отрасли Евгений Черняков.

Сертификат соответствия стандартам NS3576-3:2012, SS-EN10080:2006+SS212540:2014 подтверждает высокий уровень механических характеристик по всей длине раската. Обеспечить необходимые параметры позволила реализация инвестиционных проектов на стане 250 в производстве сортового проката ЧерМК, где выпускают арматурный прокат диаметром 10-25 мм. В частности, установка трайб-аппарата, который предназначен для транспортировки раската в линии прокатки стана, а также запуск новой установки термомеханического упрочнения стана 250. Кроме того, эксперты дирекции по техническому развитию и качеству дивизиона "Северсталь Российская сталь" унифицировали химический состав стали, из которой производят арматуру классов В500В, В500NC, К500В-Т, К500С-Т. После серии опытных плавок и прокаток был получен продукт, который полностью соответствует требованиям стандартов.

ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) - международная горно-металлургическая компания - концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании.













"AK&M" от 16.07.2020
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