Air Liquide приобретёт у НЛМК активы по производству водорода и концентратов редких газов

Новолипецкий металлургический комбинат и французская Air Liquide подписали пакет соглашений о расширении сотрудничества. Об этом говорится в сообщении НЛМК.



В рамках договорённостей Air Liquide построит в Липецке современную воздухоразделительную установку (ВРУ) и приобретёт у НЛМК активы по производству водорода и концентратов редких газов.



Air Liquide спроектирует и построит в Липецке ВРУ мощностью 34 тыс. куб. м кислорода в час, а также паровую турбину и объекты инфраструктуры. Новая ВРУ на условиях аутсорсинга будет снабжать комбинат кислородом и азотом. Ввод нового оборудования запланирован во II nквартале 2023 года.



НЛМК продаст французской компании две станции по производству водорода, участок по производству инертных газов: неоногелиевой и криптоноксеноновой смесей, - и наполнительные станции.



Air Liquide является мировым лидером в производстве газов и предоставлении услуг для промышленности и здравоохранения. Компания представлена в 80 странах мира. В 2019 году выручка Air Liquide достигла 22 млрд евро, при этом более 40% продаж составили решения, связанные с защитой жизни и окружающей среды.



Air Liquide в России осуществляет эксплуатацию 17 производственных площадок в ключевых регионах.



Группа НЛМК - международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Основной актив группы - Новолипецкий металлургический комбинат. Компания состоит из трёх дивизионов: НЛМК-Россия, НЛМК-Европа и НЛМК-США, которые включают производственные площадки, занимающиеся от добычи сырья до выпуска готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.







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