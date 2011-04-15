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16/07/2020
12:35

Air Liquide приобретёт у НЛМК активы по производству водорода и концентратов редких газов

Новолипецкий металлургический комбинат и французская Air Liquide подписали пакет соглашений о расширении сотрудничества. Об этом говорится в сообщении НЛМК.

В рамках договорённостей Air Liquide построит в Липецке современную воздухоразделительную установку (ВРУ) и приобретёт у НЛМК активы по производству водорода и концентратов редких газов.

Air Liquide спроектирует и построит в Липецке ВРУ мощностью 34 тыс. куб. м кислорода в час, а также паровую турбину и объекты инфраструктуры. Новая ВРУ на условиях аутсорсинга будет снабжать комбинат кислородом и азотом. Ввод нового оборудования запланирован во II nквартале 2023 года.

НЛМК продаст французской компании две станции по производству водорода, участок по производству инертных газов: неоногелиевой и криптоноксеноновой смесей, - и наполнительные станции.

Air Liquide является мировым лидером в производстве газов и предоставлении услуг для промышленности и здравоохранения. Компания представлена в 80 странах мира. В 2019 году выручка Air Liquide достигла 22 млрд евро, при этом более 40% продаж составили решения, связанные с защитой жизни и окружающей среды.

Air Liquide в России осуществляет эксплуатацию 17 производственных площадок в ключевых регионах.

Группа НЛМК - международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Основной актив группы - Новолипецкий металлургический комбинат. Компания состоит из трёх дивизионов: НЛМК-Россия, НЛМК-Европа и НЛМК-США, которые включают производственные площадки, занимающиеся от добычи сырья до выпуска готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.



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