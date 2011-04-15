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16/07/2020
12:32

Альфа-Банк запустил онлайн-депозиты для бизнеса без открытия расчётного счёта

Альфа-Банк запустил онлайн-депозиты для всех юридических лиц и ИП. Об этом говорится в сообщении банка.

Сервис позволяет размещать свободные деньги и получать доход без открытия расчётного счёта в Альфа-Банке. Для этого потребуется лишь интернет-банк, доступ в который предоставляется бесплатно.

Минимальная сумма – 50 тыс. руб., срок – от одного дня. Клиент сразу же видит свой доход, перечисляет средства со своего расчётного счёта на депозит в Альфа-Банк. Утром завершающего дня деньги и проценты автоматически возвращаются на расчётный счёт клиента. Информация по депозиту доступна в онлайне. Если деньги понадобились раньше, можно оформить частичный возврат или досрочное расторжение в интернет-банке.

АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.

По итогам 2019 года, согласно финансовой отчётности по МСФО, совокупные активы банковской группы "Альфа-Банк", включая ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили $59.47 млрд, совокупный кредитный портфель - $39.8 млрд, акционерный капитал - $8.1 млрд. Общий совокупный доход за 2019 год, включая чистую прибыть и прочий совокупный доход, увеличился до $1.03 млрд.


"AK&M" от 16.07.2020
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