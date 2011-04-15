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16/07/2020
12:34

BMW Group подписала контракт на поставку аккумуляторных элементов на сумму 2 млрд евро со шведской компанией Northvolt

BMW Group подписала долгосрочный контракт на поставку аккумуляторных элементов на сумму 2 млрд евро со шведской компанией Northvolt. Об этом говорится в сообщении BMW Group.

Элементы батарей будут производиться с 2024 года на заводе, строящемся в настоящее время в Шеллефтео на севере Швеции.

BMW AG (Bayerische Motoren Werke AG) - немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов. Промышленная фирма основана Карлом Фридрихом Раппом в октябре 1916 года, официально компания BMW была зарегистрирована 20 июля 1917 года, но первоначально - как производитель авиационных двигателей, Bayerische Flugzeug-Werke. В России автомобили BMW собираются в Калининграде.

Производственная сеть BMW Group включает 31 производственно-сборочное производство в 15 странах; компания имеет глобальную сеть продаж более чем в 140 странах.

В 2019 году BMW Group продала более 2.5 пассажирских автомобилей и более 175000 мотоциклов по всему миру. Прибыль до налогообложения в 2019 финансовом году составила 7.118 млрд евро, а доходы - 104.210 млрд евро. По состоянию на 31 декабря 2019 года в BMW Group работало 126016 человек.

"AK&M" от 16.07.2020
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