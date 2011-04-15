"Силовые машины" расширяют присутствие в Республике Узбекистан

"Силовые машины" открыли представительство в Ташкенте и развернули сеть проектных офисов на площадках строящихся гидроэлектростанций. Об этом говорится в сообщении компании.



В настоящее время "Силовые машины" продолжают исполнение контрактов по модернизации трёх электростанций - Сырдарьинской ТЭС, Фархадской и Тупалангской ГЭС. Также в работе проекты по строительству МГЭС на Пикете 102+00 и МГЭС Богишамол. В ближайшей перспективе намечен старт работ по проекту строительства "под ключ" МГЭС при Сардобинском водохранилище и поставке оборудования для строящихся Нижнечаткальской и Пскемской ГЭС. К работам по производству и поставке оборудования будут привлекаться российские предприятия, в том числе завод "Электросила", Ленинградский металлический завод, Калужский турбинный завод.



В представительстве российской компании в Ташкенте будут трудиться 12 человек, штат четырёх проектных офисов на площадках строящихся гидроэлектростанций составит в совокупности 20 специалистов. На должность директора представительства назначен Сергей Неретин, профессиональный инженер-гидроэлектроэнергетик с опытом работы в энергетике свыше 30 лет.



Концерн "Силовые машины" (ИНН 7702080289) - российский производитель и поставщик оборудования для гидравлических, тепловых, газовых и атомных электростанций, для передачи и распределения электроэнергии. Выпускает также транспортное и железнодорожное оборудование. В состав концерна входят: Ленинградский металлический завод, завод "Электросила", Завод турбинных лопаток, НПО ЦКТИ им. Ползунова (все - Санкт-Петербург), Калужский турбинный завод, а также сбыткомпания "Энергомашэкспорт" и ООО "Силовые машины - завод "Реостат". Оборудование, произведённое предприятиями концерна, установлено на различных объектах в 57 странах мира.



Уставный капитал Силмаша составляет 87.089 млн руб. Он разделён на 8708938708 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Алексей Мордашов 6 августа 2018 года консолидировал через ООО "Севергрупп" 100% акций общества, принадлежавших ранее кипрской компании Highstat Ltd.



Выручка ПАО "Силовые машины" по РСБУ за I квартал 2020 года выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 9.092 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась в 2.4 раза и достигла 2.38 млрд руб., при этом рентабельность по валовой прибыли увеличилась с 14% до 27%.



Чистый убыток "Силовых машин" за 2019 год сократился в 2.7 раза до 25.5 млрд руб. с 67.8 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 37% до 32.3 млрд руб. с 23.6 млрд руб. Валовая прибыль составила 4.9 млрд руб., против убытка в 54.3 млрд руб.



"AK&M" от 16.07.2020