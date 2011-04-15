Ростех испытывает модернизированный навигационный комплекс для самолётов Ил-96

Объединённая авиастроительная корпорация Ростеха приступила к сертификационным испытаниям модернизированного навигационного комплекса для широкофюзеляжных авиалайнеров семейства Ил-96. Тестирование пройдёт на борту летающей лаборатории Ил-96-300. Об этом говорится в сообщении Ростеха.



Комплекс модернизирован специалистами "Концерна Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) госкорпорации "Ростех". Оборудование позволяет лайнеру следовать по маршруту с допустимым отклонением не более 1 морской мили и осуществлять приземление в условиях плохой видимости с допустимым отклонением не более 0.3 морской мили. Применение модернизированного навигационного комплекса повысит безопасность полетов и позволит упростить экипажам процесс захода на посадку.



Разработка соответствует последним требованиям к навигационному оборудованию широкофюзеляжных лайнеров, совершающих полёты в Европейской общей авиационной зоне, в том числе над безориентирной местностью – океанами, пустынями, протяжёнными лесными массивами. Такие маршруты являются наиболее сложными для навигации, поскольку пилоты не могут определить местоположение самолёта визуально и ориентируются в пространстве с помощью приборов.



"Создание высокотехнологичной авионики идёт в плотной кооперации приборостроительных и авиационных предприятий Ростеха. Разрабатывая новые и модернизируя действующие системы, мы решаем задачи импортозамещения и развиваем производство конкурентоспособной отечественной авионики. Новый навигационный комплекс создан на российской элементной базе с учётом действующих международных требований к системам навигации. Мы планируем завершить его сертификацию к концу этого года", – сказал исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко.



Модернизированное оборудование получат самолёты типа Ил-96-300, часть элементов пилотажно-навигационного комплекса будет применяться на перспективном Ил-96-400М.



Объединённая авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК") создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолёты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые - Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники. Генеральный директор ПАО "ОАК" - вице-президент ОООР "СоюзМаш России" Юрий Слюсарь.



Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, концерн "Калашников", "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и так далее. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран.



"AK&M" от 16.07.2020