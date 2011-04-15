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16/07/2020
13:00

PepsiCo выплатит дивиденды за II квартал в размере $1.0225 на обыкновенную акцию

Совет директоров PepsiCo объявил о выплате дивидендов за II квартал 2020 года в размере $1.0225 на обыкновенную акцию PepsiCo, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.

Эти действия соответствуют ранее объявленному PepsiCo увеличению годового дивиденда до $4.09 на акцию с $3.82 на акцию, которое началось с выплат в июне 2020 года. Дивиденды должны быть выплачены 30 сентября 2020 года акционерам, имеющим акции к 4 сентября.

Компания PepsiCo - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков. Чистая выручка PepsiCo в 2019 году составила более $67 млрд.

Компания занимает ведущие позиции в сегментах газированных, негазированных и энергетических напитков с торговыми марками (Pepsi®, 7 Up®, Mirinda®, Adrenaline Rush®, "Русский дар" и другие), на рынке чипсов и снеков (Lay's®, Cheetos®, "Хрусteam"), в сегменте соков и нектаров ("Я", "Фруктовый Сад", J7®, "Любимый" и другие), на рынке молочной продукции ("Домик в деревне", "Веселый молочник", "Чудо", BioMax®, "Имунеле" и другие) и детского питания ("Агуша" и "Чудо детки"), а также в сегменте бутилированной воды ("Аква Минерале", "Родники России").

PepsiCo является крупнейшим в России промышленным переработчиком картофеля и одним из крупнейших переработчиков сырого молока.



"AK&M" от 16.07.2020
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