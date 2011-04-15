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16/07/2020
13:15

Райффайзенбанк запустил бесплатную онлайн-бухгалтерию для клиентов всех банков

Онлайн-бухгалтерия Райффайзенбанка стала доступна внешним клиентам. Теперь воспользоваться сервисом можно, имея расчётный счёт в любом банке. Об этом говорится в сообщении банка.

Сервис доступен для индивидуальных предпринимателей на УСН "Доходы без сотрудников". В онлайн-бухгалтерии можно сформировать декларацию по итогам года, а также воспользоваться налоговым календарём. Подать декларацию за 2019 год можно до 30 июля 2020 года включительно.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 47 тыс. сотрудников обслуживают 16.8 млн клиентов более чем в 2 тыс. подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.


"AK&M" от 16.07.2020
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