Danone открывает научно-исследовательский центр в Шанхае

Danone объявил об открытии нового Открытого научно-исследовательский центра трансформирующего жизнь питания. Центр открыт в Шанхае. Об этом говорится в сообщении компании.



Центр будет проводить научные исследования и разработки в области специализированного питания ( в детском и пожилом возрасте, по медицинским показаниям) с особым акцентом на исследованиях грудного молока, здоровье желудочно-кишечного тракта.



Danone - французская продовольственная компания, известный производитель молочных продуктов и других продуктов питания. Основана в 1919 году фармацевтом Исааком Карассо (1874-1939) в Барселоне, названа им в честь своего сына Даниэля. Основные направления деятельности компании - молочные продукты, детское и медицинское питание, минеральная вода. Продукция выпускается под такими известными марками, как Danone, Активиа, Actimel, Растишка, Fantasia, Danissimo, Evian, Badoit, Volvic, Raumplus.



Группа компаний Danone в России входит в международную компанию Groupe Danone, которая представлена на пяти континентах. В июле 2015 года группа компаний Danone объявила об окончании реорганизации юридических лиц, входящих в состав группы АО "Компания Юнимилк". В результате все активы объединены в акционерное общество "Данон Россия".



"AK&M" от 16.07.2020