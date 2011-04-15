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16/07/2020
14:09

Enel запускает программу инновационного и устойчивого развития поставщиков

Enel запускает программу инновационного и устойчивого развития поставщиков. Об этом говорится в сообщении компании.

В соответствии с программой группы Enel, компании, работающие с группой, получат доступ к финансовым услугам, управленческому обучению и инициативам в области инноваций. Первоначально программа будет предлагаться поставщикам в Италии, а затем распространяться на поставщиков в других странах, где работает группа.

Enel - это многонациональная энергетическая компания и ведущий интегрированный игрок на мировом рынке электроэнергии, газа и возобновляемых источников энергии. Это крупнейшая европейская энергетическая компания по показателю EBITDA от обычных видов деятельности. Компания представлена в более чем 30 странах по всему миру и генерирует энергию в объеме более 88 ГВт установленной мощности. Enel распределяет электроэнергию через сеть протяжённостью более 2.2 млн км и обеспечивает около 74 млн конечных коммерческих и бытовых потребителей по всему миру. Группа имеет самую большую клиентскую базу среди европейских компаний. Бизнес линия Enel Green Power, специализирующаяся в сфере ВИЭ, уже управляет более 46 ГВт мощности от ветровых, солнечных, геотермальных и гидроэлектростанций в Европе, Северной и Южной Америке, Африке, Азии и Океании.

"AK&M" от 16.07.2020
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