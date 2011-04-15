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16/07/2020
14:51

Группа "Черкизово" договорилась о покупке завода по выпуску полуфабрикатов из мяса птицы

Группа "Черкизово" подписала предварительное соглашение с Cargill о приобретении завода по производству полуфабрикатов из мяса птицы, расположенного в городе Ефремов (Тульская область). Об этом говорится в сообщении "Черкизово".

Ожидается, что сделка будет закрыта через несколько месяцев в случае одобрения российских регулирующих органов.

"Мы рады присоединить к нашей компании еще один актив, ориентированный на выпуск продукции для клиентов из сегмента общественного питания. Будучи вертикально интегрированным производителем мяса, мы видим значительную синергию приобретаемого завода с нашей существующей цепочкой поставок. В будущем мы планируем увеличить мощность предприятия. Также хочу отметить, что это приобретение хорошо согласуется с нашими стратегическими планами по увеличению доли продуктов с добавленной стоимостью и расширению нашего присутствия в канале HoReCa, который должен стать существенным источником выручки для компании", - прокомментировал генеральный директор группы "Черкизово" Сергей Михайлов.

ПАО "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) - агропромышленная компания с полным циклом производства от комбикормов до готовой мясной продукции. В структуру "Черкизово" входят птицеводческие и свиноводческие комплексы полного цикла, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы и элеваторы. Бенефициары "Черкизово" - Игорь Бабаев и члены его семьи.

Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО за I квартал 2020 года упала на 6.1% до 3.005 млрд руб. с 3.201 млн руб. годом ранее. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 36.6% и составила 1.3 млрд руб. по сравнению с 2 млрд руб. Выручка выросла на 13.1% до 30.164 млрд руб. с 26.681 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 22.5% до 8.791 млрд руб. с 7.179 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 23.9% до 4.994 млрд руб. с 4.032 млрд руб.





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