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16/07/2020
15:14

СИБУР досрочно погасил кредит ВЭБ.РФ на строительство комплекса "ЗапСибНефтехим"

СИБУР досрочно погасил кредит на $400 млн, предоставленный ВЭБ.РФ в 2017 году для финансирования строительства нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим". Об этом говорится в сообщении СИБУРа.

ЗапСибНефтехим завершил строительные и основные пусконаладочные работы на объекте с опережением сроков, что позволило сократить бюджет проекта и увеличить ликвидность СИБУРа. В 2019 году были завершены основные пусконаладочные работы, начаты тестовые продажи полипропилена и полиэтилена. По итогам I квартала 2020 года было продано 248 тыс. т продукции.

Проект нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим" реализуется в Тобольске Тюменской области и направлен на развитие глубокой переработки побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа. После запуска производства на полную мощность здесь будет производиться 1.5 млн т полиэтилена и 500 тыс. полипропилена в год. Предприятие станет крупнейшим по объемам производства полимеров в России и одним из крупнейших в мире. Из тобольского полиэтилена и полипропилена будут производить трубы, автокомплектующие, выдувную тару (флаконы, канистры, бочки, баночки для косметики и йогуртов), медицинские изделия, плёнки для пищевой и промышленной упаковок, кабельную продукцию и многое другое.

СИБУР Холдинг (ИНН 7727547261) является крупнейшим в России производителем нефтехимической продукции. Контрольный пакет акций компании принадлежит Леониду Михельсону.

Чистая прибыль СИБУРа по МСФО за 2019 год выросла на 27.6% и составила 141.4 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка компании снизилась на 6.6% и составила 531.3 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 15.4% до 170 млрд руб.

Убыток СИБУР Холдинга по МСФО за I квартал 2020 года составил 52.281 млрд руб. против прибыли 46.02 млрд руб. годом ранее. Выручка упала на 7.8% до 120.671 млрд руб. со 130.886 млрд руб., показатель EBITDA - на 15.2% до 37.428 млрд руб. с 44.161 млрд руб.

"AK&M" от 16.07.2020
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