РЖД и корпорация Marubeni создали совместную компанию

ОАО "РЖД" и корпорация Marubeni (Япония) приступили к реализации проекта по созданию российско-японского медицинского центра на Дальнем Востоке. Об этом говорится в сообщении РЖД.



В Хабаровске 13 июля 2020 годазарегистрирована совместная компания ООО "Эр энд Эм Медицинский центр" (R&M Medical Centre). Целью деятельности компании является создание российско-японского Центра превентивной медицины и диагностики. Учредителями компании являются РЖД и корпорация Marubeni.



Напомним, соглашение о взаимодействии между ОАО "РЖД" и Marubeni заключено в ходе V Восточного экономического форума во Владивостоке в 2019 году. Проект предполагает создание высокотехнологичного медицинского центра с применением японских технологий, методик приема и диагностики пациентов всех категорий, включая пациентов по программе ОМС.



В соответствии с условиями соглашения, в текущем году учреждена совместная компания, внесены инвестиции и начнется реконструкция одного из корпусов железнодорожной больницы в Хабаровске.



Инвестиции в проект составят более 1 млрд руб. Медицинский центр будет оснащен современным медицинским оборудованием, а медицинский персонал пройдет обучение у японских специалистов.



ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.











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