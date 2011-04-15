Ингосстрах предотвратил порядка 117 попыток страхового мошенничества в Краснодарском крае

В Краснодарском крае сложилась достаточно опасная обстановка в связи с распространением мошеннических схем, связанных со страхованием. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



По итогам 5 месяцев 2020 года сотрудникам Краснодарского филиала СПАО "Ингосстрах" удалось выявить и предотвратить 117 действий, имеющих признаки страхового мошенничества на сумму свыше 77.2 млн руб. Большую часть этой суммы (61.6 млн руб., или 79%) составляют предотвращенные выплаты по убыткам, имеющим признаки страхового мошенничества. Остальная сумма приходится на взыскание дебиторской задолженности, урегулирование регрессных претензий и прочее.



По выявленным сотрудниками филиала случаям с признаками страхового мошенничества в правоохранительные органы направлено 36 заявлений. Все они связаны с моторным страхованием. По части из них уже возбуждены уголовные дела, иные находятся в стадии доследственной проверки.



В активе филиала есть и законченные дела. Так, крупная мошенническая схема раскрыта в 2019 году и связана с подачей исков против компании. В результате возбуждено восемь уголовных дел по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация). Часть дел объединены в одно производство, а в августе 2019 года пять уголовных дел переданы в Отрадненский районный суд Краснодарского края, где судом прекращены по нереабилитирующим основаниям. Виновники фиктивной регистрации, осознав последствия уголовного преследования, пошли на сделку со следствием и признались в совершенном преступлении, что дало компании основания предъявить фигурантам регрессные иски.



Как и во всей стране в Краснодарском крае активно реализуются положения закона "О защите прав потребителей". Помощь гражданам как законный и приемлемый образ ведения юридического бизнеса, компанией поддерживается и приветствуется. Но именно в Краснодарском крае получила широкое распространение схема, при которое недобросовестные автоюристы злоупотребляют правом, используют нормы закона "О защите прав потребителей" в целях личной наживы в ущерб автовладельцам. Последствия этих процессов имеют существенное значение для формирования страховщиками объективной ценовой политики и предложения полноценной страховой защиты по актуальным для клиентов страховым продуктам.



По мнению службы безопасности Ингосстраха, в регионе открыто действуют организованные группы так называемых недобросовестных автоюристов. Схем противоправных действий может быть несколько: инсценировка аварии, фальсификация административных материалов, предоставление в страховые компании документов о причинении в результате ДТП несуществующего материального ущерба. Причем в реализацию преступных схем осознано или не осознано вовлекаются представители экспертных организаций и правоохранительных органов, которые, не уделяя достаточного внимания проверке данных, способствуют реализации мошеннических схем. Но самым циничным является вовлечение в схемы добропорядочных страхователей, которые в силу различных причин идут у мошенников на поводу. В дело идёт всё – от обмана до игры на слабостях человека.



По совершенно реальным ДТП, принимаемым страховщиком к рассмотрению и урегулированию с учётом интересов застрахованного клиента, мошенники вводят его в заблуждение, заявляя о "сложной, длительной и нечестной схеме урегулирования убытка, где клиента обязательно обманут". Убедив таким образом автовладельца, ему предлагается выплата денежных средств на месте ДТП или "быстрый ремонт" в обмен на договор цессии (переуступки прав требования). В итоге клиент лишается возможности объективной оценки повреждений и справедливого расчета стоимости ремонта, втягивается в полукриминальные процессы с весьма сомнительными для себя выгодами.



Но недобросовестные юристы-мошенники на этом не останавливаются. Получив право требования к страховой компании и с целью формирования предмета спора, зачастую наносят транспортному средству или фальсифицируют дополнительные скрытые повреждений, попутно увеличивая суммы объявленной страховой выплаты и потенциальных штрафов. Далее включается легитимный процесс, соответствующий требованиям закона "О защите прав потребителей". Вот только в проигрыше остаются и страховщик, и страхователь.



"Страховое мошенничество в Краснодарском крае стало достаточно опасным явлением, которое наносит ущерб как отрасли, так и гражданам, - заявил заместитель генерального директора СПАО "Ингосстрах" по защите активов Александр Гуляев. Многие клиенты считают, что борьба с такого рода злоумышленниками – дело страховых компаний, ведь они страдают от их действий больше всего. Но на самом деле это касается всех и каждого. Мошенничество непосредственно влияет на размер страхового взноса: из-за того, что злоумышленники забирают часть выплат клиентов, страховщики вынуждены поднимать тарифы. Если же дело доходит до суда, недобросовестные автоюристы присваивают себе компенсацию, а потерпевший получает гораздо меньшую сумму в сравнении с той, которую ему бы выплатила страховая компания напрямую", - отметил А.Гуляев.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 16.07.2020