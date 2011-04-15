Банк России упрощает подходы к формированию обязательных резервов

Банк России разработал проект положения "Об обязательных резервах кредитных организаций", чтобы упростить подходы к формированию обязательных резервов и снизить регуляторную нагрузку на кредитные организации. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Составление кредитными организациями специализированных отчётов будет заменено на расчёт размера обязательных резервов Банком России на основе данных отчётности. При ежемесячном регулировании размера обязательных резервов будет изменяться только усредненная величина, тогда как изменение остатков средств на счетах по учёту обязательных резервов будет осуществляться один раз в год. Новый подход также предполагает обязательное использование усреднения обязательных резервов с применением единого для банков или небанковских кредитных организаций коэффициента.



Новый подход предусматривает отмену специализированных проверок выполнения обязательных резервных требований, а также уточнение порядка расчёта и применения штрафов за нарушение кредитными организациями обязательных резервных требований.



Планируемый срок вступления в силу нового нормативного акта — 1 июня 2021 года, применение — с регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций за июнь 2021 года.



"AK&M" от 16.07.2020