X5 Retail Group во II квартале увеличила выручку на 13.2% до 492.975 млрд руб.

X5 Retail Group во II квартале 2020 года увеличила чистую розничную выручку на 13.2% до 492.975 млрд руб. в годовом исчислении. Об этом говорится в сообщении компании.



Чистая выручка сети "Пятёрочка" выросла на 16.1% до 405.792 млрд руб., магазинов "Перекрёсток" - на 12.6% до 73.346 млрд руб. Выручка гипермаркетов "Карусель" сократилась на 34.3% до 13.837 млрд руб.



X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



Чистая розничная выручка X5 Retail Group за I квартал 2020 года выросла на 15.9% до 468.461 млрд руб. с 404.116 млрд руб. годом ранее. Выручка магазинов "Пятёрочка" увеличилась на 17.4% до 370.047 млрд руб. с 315.274 млрд руб., магазинов "Перекрёсток" - на 21.3% до 80.614 млрд руб. с 66.445 млрд руб. Выручка "Карусели" сократилась на 18.8% до 17.8 млрд руб. с 21.917 млрд руб.



"AK&M" от 16.07.2020