Tele2 начала распространять SIM-карты в магазинах сети "Магнит"

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, начал распространять SIM-карты более чем в 2000 магазинов сети "Магнит". Об этом говорится в сообщении компании.



"Tele2 максимально упрощает подключение к услугам связи с помощью надёжных цифровых решений: получить SIM-карту теперь так же просто, как приобрести товар повседневного спроса (FMCG). Продажи SIM-карт с технологией саморегистрации стартовали в 2060 магазинах "Магнит" в Москве, Краснодаре и Екатеринбурге. Активировать SIM-карту можно самостоятельно с помощью мобильного приложения "Мой Tele2"", - подчёркивается в сообщении.



Tele2 - оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую область.



Чистая прибыль Tele2 за 2019 год выросла в 2 раза до 6.6 млрд руб. с 2.7 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 14% до 163.3 млрд руб. со 143.2 млрд руб. Показатель EBITDA составил 65.6 млрд руб. - увеличился на 50%. Объём инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 33.8 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2018 годом на 32.5%. Абонентская база компании на 31 декабря 2019 года составила 44.6 млн человек, увеличившись на 2.3 млн человек за год. Годовой отток абонентов сократился на 2.6 процентного пункта и составил 34.8%.





"AK&M" от 16.07.2020