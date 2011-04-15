"Полюс" в первом полугодии добыл 1.285 млн унций золота

"Полюс" в первом полугодии 2020 года добыл 1.285 млн унций золота, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.



Во II квартале "Полюс" увеличил производство золота на 16% до 690 тыс. унций по сравнению с предыдущим кварталом.



"Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из 10 ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире.



"Полюс" обладает вторыми крупнейшими запасами золота в мире (доказанные и вероятные запасы по международной классификации составляют 64.4 млн унций) - фундаментом устойчивого роста производства.



Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают действующие рудникои, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.





"AK&M" от 16.07.2020