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16/07/2020
17:02

"Полюс" в первом полугодии добыл 1.285 млн унций золота

"Полюс" в первом полугодии 2020 года добыл 1.285 млн унций золота, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.

Во II квартале "Полюс" увеличил производство золота на 16% до 690 тыс. унций по сравнению с предыдущим кварталом.

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из 10 ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире.

"Полюс" обладает вторыми крупнейшими запасами золота в мире (доказанные и вероятные запасы по международной классификации составляют 64.4 млн унций) - фундаментом устойчивого роста производства.

Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают действующие рудникои, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.


"AK&M" от 16.07.2020
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