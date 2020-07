MP Materials заключила соглашение о слиянии с Fortress Value Acquisition

MP Materials заключила окончательное соглашение о слиянии с Fortress Value Acquisition Corp., компанией специального назначения, спонсируемой филиалом Fortress Investment Group LLC. Об этом говорится в сообщении MP Materials.



После завершения сделки объединённая компания будет называться MP Materials Corp. и останется в листинге NYSE. Стоимость объединённой компании составит $1.5 млрд.



Нынешние акционеры MP Materials, JHL Capital Group LLC и QVT Financial LP, собираются вложить 100% имеющихся акций в капитал объединенной компании. Объединение бизнеса было единогласно одобрено советами директоров MP Materials и FVAC.



Morgan Stanley & Co. LLC и Sidley Austin LLP выступают в качестве советников MP Mine Operations LLC.



Simpson Thacher & Bartlett LLP и Murray Devine являются советниками Secure Natural Resources (владельца прав на деятельность Mountain Pass), которая станет дочерней компанией в результате сделки.



Deutsche Bank Securities, RBC Capital Markets, LLC и Weil Gotshal & Manges, LLP представляют интересы FVAC.



Компания MP Materials является владельцем и оператором редкоземельного горно-обогатительного комбината Mountain Pass, MP Materials производит около 15% мировых редкоземельных материалов, необходимых для развития таких технологий в области производства оборонных систем, смартфонов, беспилотных летательных аппаратов и электромобилей.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"