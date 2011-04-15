"Русская платина" и Норникель договорились о партнёрстве в освоении месторождений в Норильском промышленном районе

"Русская Платина" и Норникель продолжат сотрудничество в освоении месторождений в Норильском промышленном районе (НПР). Компании договорились об операционном партнёрстве по развитию перспективного месторождения "Черногорское". Об этом говорится в сообщении компании.



Как сообщалось в марте 2020 года, менеджеры Норникеля и "Русской Платины" провели серию переговоров о переформатировании партнёрских отношений, рассматривая различные возможности поддержки проектов "Русской Платины" и её потенциальных партнёров.



Результатом такой работы стало подписание сегодня, 16 июля 2020 года, между "Русской Платиной" и Норникелем соглашения об операционном партнёрстве.



Согласно документу, Норникель предоставит на рыночных условиях "Русской Платине" доступ к инфраструктуре компании в НПР, заключив долгосрочные сервисные контракты на поставку электричества и других ресурсов, а также возможность использовать объекты логистической инфраструктуры.



Кроме того, стороны договорились, что Норникель возьмёт на себя реализацию продукции, которая будет произведена на Черногорском месторождении, для чего будет подписан долгосрочный договор off-take.



Соответствующие обязывающие контракты планируется заключить до конца первого квартала 2021 года после получения всех необходимых корпоративных одобрений.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль Норникеля по МСФО за 2019 год выросла на 95% до $5.966 млрд с $3.059 млрд годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 16%, составив $13.6 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 27% до $7.9 млрд.



"Русская Платина" - группа компаний, один из ведущих производителей металлов платиновой группы (МПГ) в мире. Суммарная добыча россыпной платины с 1984 года превысила 3.785 млн унций, в том числе за последние 10 лет добыто более 1 млн унций платины. В состав холдинга также входят Черногорское месторождение и южная часть месторождения Норильск-1, расположенные в непосредственной близости к Норильску.



"AK&M" от 16.07.2020