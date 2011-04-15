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16/07/2020
18:19

ФАС раскрыла картельные соглашения по ремонту дорог

ФАС раскрыла картельные соглашения по ремонту дорог, говорится в сообщении антимонопольной службы.

Компании из Нижегородской и Челябинской областей не снижали цены на торгах или вовсе отказывались от участия в конкурентной процедуре в пользу заранее определённого победителя. Общая сумма контрактов картельщиков составила 3.8 млрд руб.

Антимонопольный орган обнаружил три картельные соглашения, участниками которых стали ООО "Нижавтодорстрой", ООО фирма "Магистраль", ООО "Мегаполис", ООО "НижегородАвтоДор" и ООО "УралДорСтрой" (ранее ООО "ТПК ЯКК").

Организациям грозят штрафы до 50% от начальной (максимальной) цены контрактов.


"AK&M" от 16.07.2020
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