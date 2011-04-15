ФАС раскрыла картельные соглашения по ремонту дорог, говорится в сообщении антимонопольной службы.



Компании из Нижегородской и Челябинской областей не снижали цены на торгах или вовсе отказывались от участия в конкурентной процедуре в пользу заранее определённого победителя. Общая сумма контрактов картельщиков составила 3.8 млрд руб.



Антимонопольный орган обнаружил три картельные соглашения, участниками которых стали ООО "Нижавтодорстрой", ООО фирма "Магистраль", ООО "Мегаполис", ООО "НижегородАвтоДор" и ООО "УралДорСтрой" (ранее ООО "ТПК ЯКК").



Организациям грозят штрафы до 50% от начальной (максимальной) цены контрактов.





"AK&M" от 16.07.2020