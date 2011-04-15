Дайджест газеты "Коммерсант" от 17 июля 2020 года.



"БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" С НАСЕЛЕНИЕМ 97 МЛРД РУБЛЕЙ

ДОРАБОТКА СИСТЕМЫ БОРЬБЫ С ЧС ПОТРЕБУЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ



МЧС хочет модернизировать созданный для борьбы с чрезвычайными ситуациями (ЧС) аппаратно-программный комплекс (АПК) "Безопасный город", на который уже потрачено более 16 млрд руб. АПК, запущенный в ряде регионов, вызывает много вопросов с технической и нормативной точки зрения, признают эксперты, внимание к этому привлек в том числе разлив топлива в Норильске. Элементы комплекса предлагается объединить в новую государственную информационную систему (ГИС), проект потребует до 2030 года около 97 млрд руб. Для его реализации планируется создать публично-правовую компанию (ППК), ключевым участником может стать "Ростех".





НАБОЛЕВШИЙ СПРОС

В ПЛАТНЫХ КЛИНИКАХ НАЧАЛ ОЖИВАТЬ ТРАФИК



Столкнувшиеся с падением оборота на 80-90% в месяц из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 частные клиники надеются восстановить трафик пациентов к осени. По мнению участников рынка, этому могут способствовать отложенный спрос и рост озабоченности собственным здоровьем. В результате часть игроков даже ждут роста выручки. Но эксперты настроены более пессимистично, предупреждая, что на клиниках негативно скажется низкий летний сезон, а оборот рынка частной медицины по итогам года может сократиться.





РАЗДЕЛ КАДРОВ

КАК ОБСЕ ОКАЗАЛАСЬ В САМОМ ГЛУБОКОМ КРИЗИСЕ ЗА ВСЕ ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ





Ключевые институты Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в конце этой недели останутся без руководителей. И этот период, как ожидается, продлится почти полгода. Мандаты действующего еще генерального секретаря швейцарца Томаса Гремингера, а также глав трех важнейших исполнительных структур ОБСЕ должны были быть продлены едва ли не автоматически, однако оказались заблокированными из-за претензий ряда стран-членов и последовавших закулисных дипломатических баталий. В итоге организация оказалась в глубочайшем кризисе. России и другим странам постсоветского пространства эта ситуация, однако, может сыграть на руку.





ТРУБУ СОЧЛИ ИЗЛИШНЕ ПРИБЫЛЬНОЙ

МИНЭКОНОМИКИ ВЫСТУПИЛО ЗА СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ "ТРАНСНЕФТИ"



По данным "Ъ", Минэкономики стало единственным министерством, которое поддержало идею главы "Роснефти" Игоря Сечина о снижении тарифов "Транснефти". По мнению Минэкономики, нынешняя рентабельность "Транснефти" по чистой прибыли довольно высока и к 2025 году ее вполне можно снизить примерно в пять раз - до 5%, чтобы поддержать нефтяников. В "Транснефти" идею назвали переходом к "административно-командной экономике". Минэнерго, Минфин и ФАС предлагают оставить существующие тарифы на прокачку нефти и подход к их индексации без изменений.





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"AK&M" от 17.07.2020