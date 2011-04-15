Объём промпроизводства в России в июне упал на 9.4%

Объём промышленного производства в июне 2020 года сократился на 9.4% в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 2.4%. В первом полугодии промпроизводство сократилось на 3.5%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Наибольший спад в июне показал сырьевой сектор. Добыча полезных ископаемых сократилась на 14.2% к июню 2019 года и на 3.1% к маю 2020 года. Основная причина - сокращение объемов добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, а также снижение спроса на уголь и нерудные полезные ископаемые.



Отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений, снизили объемы производства на 6.5 % в годовом исчислении (это лучше показателей апреля и мая, когда падение по сравнению с аналогичными периодами 2019 года достигало 11.4% и 10.9%, соответственно). Одновременно, зафиксирован рост объемов деятельности по сравнению с маем 2020 года на 1.1%.



Электро- и теплоэнергетика показали снижение к маю 2020 года и к июню 2019 года - на 9.2% и на 4.8%, соответственно. Это связано со значительным уменьшением объемов потребляемого тепла - пара и горячей воды в июне выработано на 26.1% меньше, чем в мае 2020 года. Одновременно, генерация электроэнергии сократилась лишь на 4% к маю этого года.





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