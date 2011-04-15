Во II квартале усилилось влияние пандемии на платежный баланс, ЦБ

Во II квартале 2020 года усилилось влияние пандемии коронавируса и сопутствующих ограничительных мер на платежный баланс. Выручка от нефтегазового экспорта сократилась за счет падения как цен, так и физических объемов на фоне уменьшения внешнего спроса в условиях рецессии в мировой экономике, а также в связи со значительным снижением добычи в России в рамках договоренностей ОПЕК+. Об этом говорится в ежеквартальном выпуске информационно-аналитического комментария Банка России "Платежный баланс России".



Сокращение экспорта частично компенсировалось сжатием импорта и уменьшением дефицита баланса прочих компонентов текущего счета. Импорт товаров снизился из-за уменьшения внутреннего спроса в условиях пандемии и ограничительных мер, а также из-за ослабления рубля. Импорт услуг по статье "Поездки" почти прекратился вследствие закрытия международного пассажирского сообщения.



В условиях спада в мировой экономике и неприятия инвесторами риска уменьшилось чистое привлечение иностранного капитала прочими секторами, обязательства банков продолжили сокращаться темпом несколько выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.



Продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила приводили к снижению резервных активов. Однако общий уровень международных резервов по итогам квартала вырос, поскольку положительная переоценка, в основном благодаря росту мировых цен на золото, компенсировала снижение за счет операций, отраженных в платежном балансе, подчеркивается в комментарии.



"AK&M" от 17.07.2020