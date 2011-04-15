Группа "Акрон" в первом полугодии увеличила выпуск товарной продукции на 3%

Группа "Акрон" в первом полугодии 2020 года произвела 3.921 тыс. т товарной продукции, что на 3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.



Производство минеральных удобрений выросло на 1% и составило 3.231 тыс. т.



Группа увеличила производство аммиака на 1% до 1.374 тыс. т, а объём его переработки в конечные продукты вырос на 10%, достигнув нового максимума - 1.306 тыс. т. В конце этого года планируется ещё нарастить производство аммиака, завершив модернизацию агрегата "Аммиак-4" и увеличив его мощность до 900 тыс. т в год. Производство сельскохозяйственной аммиачной селитры за отчётный период увеличилось на 14% до 1.227 тыс. т. Производство промышленной аммиачной селитры в отчётном периоде увеличилось на 67% до 156 тыс. т на фоне усилий компании по продвижению этой нишевой продукции.



Выпуск КАС за отчётный период снизился на 25% и составил 648 тыс. т. Выпуск корректировался с учётом ценовой конъюнктуры, которая была неоднородна по кварталам. В I квартале преобладали низкие цены, соответственно и объём производства был уменьшен до 265 тыс. т. Однако во II квартале, когда цены на КАС выросли на фоне хорошего спроса, производство было увеличено до близких к максимуму 383 тыс. т.



В мае этого года на площадке ПАО "Акрон" пущена новая установка гранулирования карбамида, что одновременно увеличило гибкость производственной цепочки и позволило начать выпуск нового для нас продукта - гранулированного карбамида. С момента пуска установки произведено 34 тыс. т данного продукта.



Выпуск сложных удобрений группы "Акрон" вырос на 8% до 1.140 тыс. т. Рост связан с хорошим спросом и стабильным производством фосфатного сырья - апатитового концентрата - на ГОКе "Олений Ручей". Производство апатитового концентрата выросло на 12% и составило 538 тыс. т.



Группа "Акрон" - один из ведущих вертикально-интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире. Химические предприятия группы расположены в Великом Новгороде (ПАО "Акрон") и Смоленской области (ПАО "Дорогобуж"). Группа ведёт собственную добычу фосфатного сырья в Мурманской области (АО "СЗФК") и реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (АО "ВКК"), имеет собственную транспортно-логистическую инфраструктуру, включающую три портовых терминала на Балтике, и сбытовые сети в России и Китае. Дочерняя компания ПАО "Акрон" - North Atlantic Potash Inc. (NAP) - владеет лицензиями на добычу и разрешением на разведку на 10 участках месторождения калийных солей Прерии Эвапорит в провинции Саскачеван (Канада). "Акрон" также владеет миноритарным пакетом акций (19.8%) в польской компании Grupa Azoty S.A., одном из крупнейших производителей химической продукции в Европе.



Чистая прибыль Акрона за 2019 год по МСФО выросла на 86% до 24.786 млрд руб. по сравнению с 13.318 млрд руб. годом ранее. В долларовом эквиваленте чистая прибыль выросла на 80% до $383 млн с $212 млн. Выручка выросла на 6% до 114.835 млрд руб. со 108.062 млрд руб. В долларовом эквиваленте выручка выросла на 3% до $1.774 млрд с $1.723 млрд. Показатель EBITDA снизился на 4% до 35.749 млрд руб. с 37.053 млрд руб. В долларовом эквиваленте показатель EBITDA снизился на 7% до $552 млн с $591 млн.



Чистый убыток Акрона по МСФО за I квартал 2020 года составил $153 млн против $133 млн прибыли годом ранее. Выручка упала на 5% и составила $423 млн, показатель EBITDA - на 31% до $110 млн.



Чистая прибыль ПАО "Акрон" по РСБУ за 2019 год выросла на 81% до 19.531 млрд руб. с 10.81 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 1% и составила 67.112 млрд руб. по сравнению с 67.754 млрд руб. Прибыль от продаж составила 17.588 млрд руб., что на 23% ниже показателя за предыдущий год - 22.744 млрд руб. Показатель EBITDA (прибыль от продаж плюс амортизация основных средств и нематериальных активов) снизился на 17% до 22.996 млрд руб. с 27.602 млрд руб.



"AK&M" от 17.07.2020