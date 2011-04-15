Auchan Retail и Glovo заключили стратегическое партнёрство в четырёх европейских странах (Испания, Португалия, Польша и Украина). Об этом говорится в сообщении Auchan Retail.



Партнёрство позволит Auchan Retail ускорить цифровизацию и электронную торговлю продуктами питания в интересах клиентов в этих странах, и позволит Glovo укрепить свои позиции в качестве местного лидера по доставке товаров на дом.



Соглашению предшествоволи эксперименты, начатые в Украине в мае 2019 года с 20 магазинами, а в Португалии в апреле 2020 года с 1 магазином в Лиссабоне. Теперь клиенты Auchan Retail и Glovo в Испании, Португалии, Польше и Украине смогут размещать онлайн-заказы на товары, отобранные и подготовленные местным Auchan Retail, а водителями Glovo доставлять на дом клиентов в течение одного часа. Поставки будут производиться в радиусе 8 км от каждого магазина Auchan, используя их в качестве базы для хранения и подготовки заказов клиентов.



Партнёрство будет запущено или расширено в четырёх странах в течение лета.



Auchan Holding — французская корпорация, представленная во многих странах мира. Один из крупнейших в мире операторов розничных сетей (в том числе сети продуктовых гипермаркетов Auchan). Номинально Ашан является главным структурным подразделением семейной корпорации "Ассоциация семьи Мюлье". Штаб-квартира компании расположена в городе Круа (Франция).



Auchan Retail (входит в Auchan Holding) охватывает все форматы торговли продуктами питания (гипермаркеты, супермаркеты,



круглосуточные магазины, клик-и-сбор и электронная коммерция) с 2293 точками продаж в 14 странах. Численность работающих - 329 694 человек.



Ашан Ритейл Россия – российское подразделение Auchan Retail. АШАН Ритейл Россия – крупная торговая сеть, работающая на российском рынке с 2002 года. АШАН Ритейл Россия состоит из магазинов четырех форматов: гипермаркеты, суперсторы, супермаркеты и магазины формата "у дома".



Glovo - интернет-приложение, позволяющее покупать, собирать и отправлять любой товар в пределах одного города. Имеет более 2.5 млн активных пользователей в месяц и более 25 000 ассоциированных партнеров. Компания-разработчик распространила приложение в более чем 300 городах в 22 странах, включая EMEA, LATAM и страны Африки к югу от Сахары. В Glovo работает более 1500 человек по всему миру, из них более 890 работает в штаб-квартире в Барселоне, а более 51 000 человек - активные курьеры.



"AK&M" от 17.07.2020