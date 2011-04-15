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17/07/2020
12:35

Банк ДОМ.РФ запустил онлайн-сервис погашения кредитов

Банк ДОМ.РФ запустил онлайн-сервис погашения кредитов по номеру закладной на счёт АО "ДОМ.РФ" – заёмщики могут бесплатно погашать ипотеку, принадлежащую или находящуюся на сопровождении в АО "ДОМ.РФ". Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Новый онлайн сервис доступен на сайте банка.
Для совершения платежа через сервис необходимо ввести реквизиты активной карты любого банка, номер закладной и данные заёмщика (фамилию, имя и отчество), после чего средства будут переведены на счёт и учтены в счёт погашения ипотеки.

Перевести средства можно с карты любого российского банка платёжной системы VISA, MasterCard или МИР. Платежи безопасны, списание средств осуществляется только по современной технологии обеспечения безопасности платежей по картам 3DSecure, позволяющей идентифицировать

подлинность держателя карты и максимально снизить риск мошенничества.

АО "Банк ДОМ.РФ" (до 13 декабря 2018 года АКБ "Российский капитал") - осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации. Единственным акционером АО "Банк ДОМ.РФ" является АО "ДОМ.РФ".

АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП Банк") учреждено в 1999 году, 100% акций МСП Банка принадлежат Акционерному обществу "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (АО "Корпорация "МСП

"AK&M" от 17.07.2020
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