Nestle Waters North America начала использовать 100% переработанный пластик для трёх брендов питьевой воды в США

Nestle Waters North America (NWNA) начала использовать 100% переработанный пластик ещё для трёх своих брендов питьевой воды в США: Ozarka( 100% натуральная родниковая вода), Deer Park (100% натуральная родниковая вода) и Zephyrhills (100% натуральная родниковая вода). Об этом говорится в сообщении компании.



С распространением переработанного пластика (rPET) на эти бренды почти 60% всех домашних хозяйств в США будут иметь доступ к одной из региональных марок родниковой воды в бутылках, изготовленных полностью из переработанного пластика.



Nestle - крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания и напитков, основана в 1866 году. Компания ведёт бизнес в 189 странах мира. В линейку продукции компании входит более 2 тыс. брендов - от Nescafe или Nespresso, до БонПари и Быстров. Штаб-квартира "Нестле" находится в городе Веве (Швейцария). Основные бренды: Nesquik, Nescafe, Extreme, Maxibon, Maggi, KitKat, Perrier, Sanpellegrino, Vittel.



"AK&M" от 17.07.2020