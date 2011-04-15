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17/07/2020
13:33

IFAD, Mars и ICRAF договорились о сотрудничестве

International Fund for Agricultural Development (IFAD), Mars Incorporated и World Agroforestry (ICRAF) договорились о сотрудничестве в рамках пятилетнего исследовательского проекта "Устойчивое сельское хозяйство в тропической Азии". Об этом говорится в сообщении компании Mars.

Сотрудничество, начавшееся 1 июля 2020 года, поддерживается IFAD, Mars и ICRAF инвестициями в размере около $4 млн.

Mars, Incorporated - международная компания с оборотом почти $35 млрд. Компания осуществляет свою деятельность в более чем 80 странах мира. Штаб-квартира Mars располагается в городе Маклин, штат Вирджиния, США.

Деятельность Mars в России начата в 1991 году (АОЗТ "Мастерфудс", с 1995 года ООО "Марс"). В конце 1993 года организовано первое региональное представительство во Владивостоке, в 1994 году открыты представительские офисы в других регионах страны, в том числе Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре, Санкт-Петербурге.

С 1991 года компания инвестировала в российскую экономику свыше $2 млрд. В частности, были построены и модернизированы 10 фабрик по производству питания для домашних животных, шоколада, жевательной резинки и кондитерских изделий. Вкомпании в России и СНГ работают более 7 тыс. человек.


"AK&M" от 17.07.2020
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