IFAD, Mars и ICRAF договорились о сотрудничестве

International Fund for Agricultural Development (IFAD), Mars Incorporated и World Agroforestry (ICRAF) договорились о сотрудничестве в рамках пятилетнего исследовательского проекта "Устойчивое сельское хозяйство в тропической Азии". Об этом говорится в сообщении компании Mars.



Сотрудничество, начавшееся 1 июля 2020 года, поддерживается IFAD, Mars и ICRAF инвестициями в размере около $4 млн.



Mars, Incorporated - международная компания с оборотом почти $35 млрд. Компания осуществляет свою деятельность в более чем 80 странах мира. Штаб-квартира Mars располагается в городе Маклин, штат Вирджиния, США.



Деятельность Mars в России начата в 1991 году (АОЗТ "Мастерфудс", с 1995 года ООО "Марс"). В конце 1993 года организовано первое региональное представительство во Владивостоке, в 1994 году открыты представительские офисы в других регионах страны, в том числе Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре, Санкт-Петербурге.



С 1991 года компания инвестировала в российскую экономику свыше $2 млрд. В частности, были построены и модернизированы 10 фабрик по производству питания для домашних животных, шоколада, жевательной резинки и кондитерских изделий. Вкомпании в России и СНГ работают более 7 тыс. человек.





"AK&M" от 17.07.2020