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17/07/2020
13:57

Троянизированные приложения для Mac используются для сбора файлов cookie и скриншотов, ESET

Компания ESET, международный эксперт в области информационной безопасности, обнаружила преступную кампанию GMERA, в рамках которой распространялись вредоносные приложения — криптовалютные торговые площадки на компьютерах Mac. Об этом говорится в сообщении ESET.

В этот раз преступники полностью скопировали интерфейс легитимной программы Kattana. Всего обнаружено четыре варианта, используемых для троянизированных приложений: Cointrazer, Cupatrade, Licatrade и Trezarus.

Малварь обращается к C&C-серверу по протоколу HTTP и подключается к другому серверу, используя заранее заданные IP-адреса.

Пока не удалось точно определить, как именно распространяются данные троянизированные приложения. Вероятно, к жертвам применяются методы социальной инженерии: на поддельных сайтах размещается кнопка загрузки со ссылкой на ZIP-архив, в котором содержится троянизированное приложение.

Исследователи ESET установили приманки и заманили операторов вредоноса для удаленного управления точками доступа с целью выявить мотивы киберпреступников. По результатам анализа активности эксперты сделали вывод, что злоумышленники собирали информацию о браузере, такую как файлы cookie и история просмотров, данные криптовалютных кошельков и скриншоты.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.




"AK&M" от 17.07.2020
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