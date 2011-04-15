Ингосстрах в Забайкальском крае застраховал имущество автоцентра на 100 млн руб.

Филиал Ингосстраха в Забайкальском крае заключил договор страхования имущества c автоцентром, занимающимся розничной торговлей, техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Общая страховая сумма по договору составила 100 млн руб.

В соответствии с условиями программы в страховое покрытие по договору входят такие риски, как пожар, стихийные бедствия, повреждения водой, противоправные действия третьих лиц, падение пилотируемых летательных аппаратов и их обломков, наезд наземных транспортных средств, а также бой оконных стекол, зеркал, витрин. Договор заключен сроком на 1 год.



Ингосстрах сотрудничает с клиентом по программам страхования имущества юридических лиц с 2016 года.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 17.07.2020