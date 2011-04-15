Участок Сокольнической линии от "Саларьево" до "Коммунарки" будет закрыт в ближайшие выходные

Станции метро "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнический линии в выходные дни 18-19 июля будут закрыты для пассажиров с 23:00 пятницы, 17 июля, и возобновят свою работу в понедельник, 20 июля, в 5.30 утра. Об этом говорится в сообщении ГУП "Московский метрополитен".



Во время ограничений станция "Саларьево" будет являться конечной Сокольнической линии, а для проезда до "Коммунарки" пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами маршрута КМ, которые будут курсировать вдоль закрытого участка с остановками у станций метро. Кроме того, проезд возможен и на регулярных маршрутах наземного городского транспорта.



С 14 июля 2020 года станции метро "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" перешли на особый режим работы: до 20 августа указанные станции в выходные и некоторые будни будут полностью закрыты, в остальные дни будут работать до 23.00.



Это связано с необходимостью устройства на этом участке бесстыкового пути. Бесстыковой путь более надёжен и долговечен, рельсы и шпалы не требуют частого ремонта и позволяют экономить на текущем обслуживании. Но самое главное – поезда по таким рельсам двигаются плавнее и тише, что обеспечивает дополнительный комфорт пассажирам.



Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем в будни услугами метрополитена пользуются 9 млн пассажиров.



Ежедневно по 15 линиям метрополитена (включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Московскую монорельсовую транспортную систему) с 275 станциями (238 станций метро, 31 станция МЦК и 6 станций монорельса) пропускается более 12 тыс. поездов.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская" (Кольцевая линия), "Новогиреево", "Щёлковская", "Выхино", "Новокосино", "ВДНХ", "Бауманская", через которые ежедневно проходят от 80 до 138 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 17.07.2020