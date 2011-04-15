ГК ФСК инвестирует в развитие ТРЦ MARi 100 млн руб.

Группа компаний ФСК до конца 2020 года инвестирует в развитие и модернизацию торгово-развлекательного центра MARi 100 млн руб. Об этом говорится в сообщении компании.



В настоящее время прорабатывается проект реконцепции ТРЦ, в рамках которого планируется провести обновление внутреннего пространства центра, в том числе обновление и озеленение лаунж-зон, зоны фуд-корта, в рамках которого будет закуплена новая мебель и освещение. Кроме того, в рамках реконцепции ТРЦ MARi будут обновлены и упорядочены рекламные площади, а также система внутренней навигации.



"Для этих целей, а также для усиления пула арендаторов ТРЦ MARi была привлечена новая команда во главе с управляющим ТРЦ Сергеем Реуцким. До конца 2020 года, думаю, проект реконцепции будет реализован", - рассказывает президент ГК ФСК Владимир Воронин.



"Помимо проведения мероприятий, которые направлены на обновление ТРЦ MARi, мы планируем провести серьёзную работу по привлечению новых арендаторов в ТРЦ. Планируем усилить направление детских товаров, а также товаров для дома. В настоящее время проведены переговоры с рядом компаний, которые заинтересованы в представлении своих брендов на территории ТРЦ MARi", - утверждает С.Реуцкий.



Торгово-развлекательный центр MARi общей площадью 88547 кв. м ГК ФСК возвела на территории парка имени 850-летия Москвы в московском районе Марьино. Здание MARi спроектировано в виде круга и включает, помимо торгово-развлекательного комплекса, офисный и культурно-спортивный центры. Проектом комплекса предусмотрены около 185 магазинов, несколько гипер- и супермаркетов, многозальный кинотеатр, развлекательный центр для всей семьи, вместительный фуд-корт, рестораны, кафе. Арендная площадь ТРК MARi составляет 52 тыс. кв. м.



ГК ФСК – многопрофильная девелоперская компания, входящая в число ведущих игроков рынка недвижимости. Корпорация специализируется на реализации проектов в сфере жилой недвижимости: от комплексной застройки районов до строительства жилых домов по индивидуальным проектам. В 2016 году в её структуру вошёл Первый ДСК – лидер индустриального домостроения в России.



"AK&M" от 17.07.2020