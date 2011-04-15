"Леруа мерлен восток" приобрела компанию "Строй-НК"

ООО "Леруа мерлен восток" приобрело новокузнецкую компанию ООО "СТРОЙ-НК". Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.



Учредителями ООО "Леруа Мерлен Восток" являются АО "Бриколаж Инвестиссман Франс" (доля - 99.993%), АО "Груп Адео" (0.007%). Уставный капитал - 5.98 млрд руб.



Leroy Merlin - международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Компания действует в соответствии с концепцией DIY (Do It Yourself). Сеть объединяет магазины в России, Франции, Италии, Испании, Португалии, Польше, Греции, Кипре, Румынии, Украине, Бразилии, Китае.



Леруа Мерлен - часть Groupe Adeo. Под этим брендом объединились девять марок сектора D.I.Y. четырех профессиональных категорий: гипермаркеты Leroy Merlin; магазины средней площади AKI, Bricocenter, Weldom, Dompro; магазины-склады Bricoman, Bricomart; инновационные концепции Zodio, Kbane, Delamaison.fr.



Первый магазин Leroy Merlin в России открылся в 2004 году в городе Мытищи Московской области.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"