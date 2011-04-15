Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/07/2020
15:14

"Леруа мерлен восток" приобрела компанию "Строй-НК"

ООО "Леруа мерлен восток" приобрело новокузнецкую компанию ООО "СТРОЙ-НК". Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Учредителями ООО "Леруа Мерлен Восток" являются АО "Бриколаж Инвестиссман Франс" (доля - 99.993%), АО "Груп Адео" (0.007%). Уставный капитал - 5.98 млрд руб.

Leroy Merlin - международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Компания действует в соответствии с концепцией DIY (Do It Yourself). Сеть объединяет магазины в России, Франции, Италии, Испании, Португалии, Польше, Греции, Кипре, Румынии, Украине, Бразилии, Китае.

Леруа Мерлен - часть Groupe Adeo. Под этим брендом объединились девять марок сектора D.I.Y. четырех профессиональных категорий: гипермаркеты Leroy Merlin; магазины средней площади AKI, Bricocenter, Weldom, Dompro; магазины-склады Bricoman, Bricomart; инновационные концепции Zodio, Kbane, Delamaison.fr.

Первый магазин Leroy Merlin в России открылся в 2004 году в городе Мытищи Московской области.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100