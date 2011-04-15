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17/07/2020
16:48

Банк России сформулировал принципы ответственного инвестирования

Банк России разработал рекомендации по ответственному инвестированию для институциональных инвесторов — банков, негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, акционерных инвестиционных фондов, а также доверительных управляющих их активами. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Такие инвесторы являются крупными источниками капитала для компаний, в ценные бумаги которых они вкладываются. Соблюдение рекомендаций позволит инвесторам повышать надёжность и доходность инвестиций для своих клиентов и в то же время способствовать устойчивому развитию российских компаний, внедрению ими принципов ответственного ведения бизнеса, подчёркивает регулятор.

Банк России рекомендует инвесторам при выборе компаний со сходными финансовыми показателями отдавать предпочтение тем, которых отличает ответственная политика в области защиты окружающей среды и развития человеческого капитала, высокое качество корпоративного управления, налаженные взаимоотношения с сообществами регионов, в которых работает компания.

Принципы ответственного инвестирования предусматривают также, что инвестор, действуя добросовестно и разумно, активно использует свои корпоративные права, избегая конфликта интересов. Инвесторам рекомендуется разработать и опубликовать политику взаимодействия с эмитентами.

Следование рекомендациям добровольное. При этом институциональным инвесторам рекомендуется раскрывать информацию о приверженности принципам ответственного инвестирования.

"AK&M" от 17.07.2020
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