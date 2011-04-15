Чистая прибыль Johnson & Johnson во II квартале составила $3.626 млрд

Продажи Johnson & Johnson во II квартале 2020 года составили $18.3 млрд сократившись на 10.8% по сравнению с тем же периодом прошлого года в основном из-за негативного воздействия пандемии COVID-19. Об этом говорится в сообщении компании.



Чистая прибыль компании во II квартале составила $3.626 млрд, снизившись на 35.3%, скорректированная прибыль на одну акцию (EPS) - $1.36 (-34.6%).



Johnson & Johnson основана в 1886 году в США. Первоначально компания занималась изготовлением пластырей и материалов для перевязок, позже - детской присыпки. Сейчас в конгломерат входит более 250 компаний по всему миру, производящих средства для ухода, лекарственные препараты, гигиенические товары и медицинское оборудование. Среди брендов Johnson & Johnson - Acuvue, Johnson's Baby, Neutrogena, Carefree, Clean & Clear, OneTouch, Aveeno.



В составе группы компаний Johnson & Johnson на территории Российской Федерации действует ООО "Джонсон & Джонсон", компания со своими представительствами в странах СНГ.





"AK&M" от 17.07.2020