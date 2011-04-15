Sanoma продала Oikotie компании Schibsted за 185 млн евро

Sanoma продала Оikotie Ltd компании Schibsted. Стоимость Oikotie составляет 185 млн евро, говорится в сообщении Sanoma.



Oikotie включает ведущие финские интернет-сайты, объявления о найме на работу и аренде жилья, а также сайты, специализирующихся на строительстве, реконструкции и учёте электроэнергии.



Sanoma - инновационная обучающая медиа-компания. Sanoma имеет представительства в десяти странах, включая Финляндию, Нидерланды и Польшу. В 2019 году чистые продажи компании составили 900 млн евро.



Schibsted предоставляет услуги по поиску работы, аренде жилья и т.д. При поддержке Blocket в Швеции, Finn в Норвегии, а также Tori и Oikotie в Финляндии, Schibsted предлагает услуги на ведущих рынках.



Schibsted является мажоритарным акционером Adevinta, глобального цифрового игрока и крупнейшего специалиста по рынку в Европе. Adevinta котируется на фондовой бирже в Осло.



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