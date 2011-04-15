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17/07/2020
18:13

Sanoma продала Oikotie компании Schibsted за 185 млн евро

Sanoma продала Оikotie Ltd компании Schibsted. Стоимость Oikotie составляет 185 млн евро, говорится в сообщении Sanoma.

Oikotie включает ведущие финские интернет-сайты, объявления о найме на работу и аренде жилья, а также сайты, специализирующихся на строительстве, реконструкции и учёте электроэнергии.

Sanoma - инновационная обучающая медиа-компания. Sanoma имеет представительства в десяти странах, включая Финляндию, Нидерланды и Польшу. В 2019 году чистые продажи компании составили 900 млн евро.

Schibsted предоставляет услуги по поиску работы, аренде жилья и т.д. При поддержке Blocket в Швеции, Finn в Норвегии, а также Tori и Oikotie в Финляндии, Schibsted предлагает услуги на ведущих рынках.

Schibsted является мажоритарным акционером Adevinta, глобального цифрового игрока и крупнейшего специалиста по рынку в Европе. Adevinta котируется на фондовой бирже в Осло.

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