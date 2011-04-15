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17/07/2020
17:43

Кабмин внёс в Госдуму законопроект о проведении "налогового маневра" в IT-отрасли

Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в часть вторую Налогового кодекса о "налоговом маневре" в IT-отрасли. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Для IT-отрасли предлагается установить налоговую ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, на уровне 3%, при этом налоговую ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, — обнулить, подчёркивается документе.

Это, как подчёркивают авторы, "позволит установить налоговые условия для IT-бизнеса лучше, чем в таких привлекательных на сегодняшний день юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире для соответствующей сферы деятельности".

Кроме того, для IT-компаний, начиная с 2021 года и на бессрочный период, устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7.6% (на обязательное пенсионное страхование — 6%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 1.5%, на обязательное медицинское страхование — 0.1%.

"AK&M" от 17.07.2020
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