Кабмин внёс в Госдуму законопроект о проведении "налогового маневра" в IT-отрасли

Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в часть вторую Налогового кодекса о "налоговом маневре" в IT-отрасли. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Для IT-отрасли предлагается установить налоговую ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, на уровне 3%, при этом налоговую ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, — обнулить, подчёркивается документе.



Это, как подчёркивают авторы, "позволит установить налоговые условия для IT-бизнеса лучше, чем в таких привлекательных на сегодняшний день юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире для соответствующей сферы деятельности".



Кроме того, для IT-компаний, начиная с 2021 года и на бессрочный период, устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7.6% (на обязательное пенсионное страхование — 6%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 1.5%, на обязательное медицинское страхование — 0.1%.



"AK&M" от 17.07.2020