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17/07/2020
18:21

РФПИ и "Самрук-Казына" подписали меморандум о сотрудничестве для противодействия коронавирусной инфекции

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации, и Фонд Национального Благосостояния Республики Казахстан "Самрук-Казына" подписали меморандум о сотрудничестве для противодействия коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении РФПИ.

В рамках меморандума РФПИ уже поставил в Республику Казахстан первые партии препарата против коронавируса "Авифавир". Это первый в России препарат, одобренный для применения против коронавируса, и первый в мире зарегистрированный препарат против коронавируса на основе фавипиравира с клинически доказанной эффективностью. "Авифавир" блокирует механизмы размножения коронавируса, облегчает симптомы и сокращает сроки течения заболевания вдвое по сравнению со стандартной терапией, что было доказано в ходе клинических исследований в 35 медицинских центрах в России с участием 330 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Кроме того, РФПИ и "Самрук-Казына" договорились о сотрудничестве в клинических испытаниях, закупках и производстве вакцины от коронавируса. В соответствии с меморандумом, стороны рассмотрят возможность получения в Казахстане необходимой сертификации первой российской вакцины от коронавируса производства "Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи" для последующих поставок или локализации производства вакцины в Республике Казахстан.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнёрами реализации более 70 проектов общим объёмом свыше 1.5 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнёрства с ведущими международными соинвесторами более чем из 15 стран на общую сумму более $40 млрд.



"AK&M" от 17.07.2020
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