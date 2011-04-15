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20/07/2020
09:35

Дайджест газеты "Ведомости" от 20 июля 2020 года


Анонсы газеты "Ведомости" от 20 июля 2020 года.


ПОЛИЦИЯ СЧИТАЕТ НЕВЫПОЛНИМЫМ ПОРУЧЕНИЕ ПУТИНА О СНИЖЕНИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП

МВД ПРЕДЛАГАЕТ ПОВЫСИТЬ ЦЕЛЕВОЙ НОРМАТИВ ВДВОЕ

Министерство внутренних дел настаивает на пересмотре целевого показателя смертности на российских дорогах. Вместо текущей цели на 2024 г. - 4 смерти в ДТП на 100 000 населения - МВД предлагает снизить планку: 8,4 смерти на 100 000. Это следует из протокола совещания от 19 июня у курирующего транспорт вице-премьера Марата Хуснуллина. "Ведомости" ознакомились с документом, его подлинность подтвердили два человека, близких к разным участникам совещания.


РЕДКО ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ АВТОМОБИЛЯМИ РОССИЯН МОГУТ ОСВОБОДИТЬ ОТ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ХОТЯТ СКОМПЕНСИРОВАТЬ АКЦИЗАМИ НА БЕНЗИН


Депутат от "Единой России" и член комитета Госдумы по налогам Евгений Федоров предложил освободить от уплаты транспортного налога россиян, которые редко пользуются своими автомобилями. В письме на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева он призвал дать гражданам право не платить транспортный налог в случаях, когда автомобиль не используется больше шести месяцев. Но для получения освобождения от уплаты налога придется сдать на хранение в автоинспекцию регистрационные знаки.


"ЯНДЕКС" ВЫПУСТИТ В ПРОКАТ ФИЛЬМ "ФЕЯ" С КОНСТАНТИНОМ ХАБЕНСКИМ
ЗАРАБОТАННЫЕ НА НЕМ ДЕНЬГИ КИНОТЕАТРЫ СМОГУТ ОСТАВИТЬ СЕБЕ

Новый фильм режиссера Анны Меликян "Фея" с Константином Хабенским может стать первой российской премьерой, которую покажут московские кинотеатры после открытия 1 августа. Показ этой фантастической драмы стартует в начале августа, кинотеатры смогут оставить себе все сборы от этой картины, сообщила "Ведомостям" руководитель билетного направления сервиса "Кинопоиск" (прокатчик этой кинокартины, принадлежит "Яндексу") Мария Сорокина.


"НОРНИКЕЛЬ" ВКЛЮЧИЛСЯ В БОРЬБУ ЗА ГАЗОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТАЙМЫРА
КОМПАНИЯ ПРЕТЕНДУЕТ НА УШАКОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ И ПРОСИТ МИНЭНЕРГО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ УЧАСТКА


В июне "дочка" ГМК - "Норильскгазпром" направил в Роснедра заявки на расширение площадей Северо-Соленинского и Пеляткинского лицензионных участков, а теперь просит Минэнерго исключить Ушаковское месторождение из периметра нового ресурсно-производственного кластера, следует из письма генерального директора компании Андрея Чистова (есть в распоряжении "Ведомостей"). Месторождение является стратегическим для обеспечения бесперебойного газоснабжения городов и предприятий Норильского промышленного района, пишет топ-менеджер.


РЕСТОРАННЫЙ ХОЛДИНГ RESTART VASILCHUK BROTHERS ТЕСТИРУЕТ НОВЫЙ ФОРМАТ ЗАВЕДЕНИЙ

"РЕСТОПАРКИНГИ" БОЛЕЕ ЧЕМ С ДЕСЯТКОМ КУХОНЬ СМОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ВО ВСЕХ ПАРКАХ МОСКВЫ


Restart Vasilchuk Brothers открыл в столичном Парке культуры и отдыха им. Горького новый для себя формат ресторана - "Рестопаркинг". В павильоне площадью 1500 кв. м расположилось 12 модулей-кухонь, выполненных в виде фудтраков, рассказал "Ведомостям" сооснователь холдинга Алексей Васильчук.

Каждый модуль представляет отдельную кулинарную концепцию: бургеры, пицца, паста, шашлык, плов, греческая и японская кухни, десерты, блюда для веганов, продолжает он. Средний чек - 400-700 руб., инвестиции - 150 млн руб.


Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".
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"AK&M" от 20.07.2020
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