Дайджест газеты "Ведомости" от 20 июля 2020 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 20 июля 2020 года.





ПОЛИЦИЯ СЧИТАЕТ НЕВЫПОЛНИМЫМ ПОРУЧЕНИЕ ПУТИНА О СНИЖЕНИИ СМЕРТНОСТИ В ДТП



МВД ПРЕДЛАГАЕТ ПОВЫСИТЬ ЦЕЛЕВОЙ НОРМАТИВ ВДВОЕ



Министерство внутренних дел настаивает на пересмотре целевого показателя смертности на российских дорогах. Вместо текущей цели на 2024 г. - 4 смерти в ДТП на 100 000 населения - МВД предлагает снизить планку: 8,4 смерти на 100 000. Это следует из протокола совещания от 19 июня у курирующего транспорт вице-премьера Марата Хуснуллина. "Ведомости" ознакомились с документом, его подлинность подтвердили два человека, близких к разным участникам совещания.





РЕДКО ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ АВТОМОБИЛЯМИ РОССИЯН МОГУТ ОСВОБОДИТЬ ОТ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА



ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ХОТЯТ СКОМПЕНСИРОВАТЬ АКЦИЗАМИ НА БЕНЗИН





Депутат от "Единой России" и член комитета Госдумы по налогам Евгений Федоров предложил освободить от уплаты транспортного налога россиян, которые редко пользуются своими автомобилями. В письме на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева он призвал дать гражданам право не платить транспортный налог в случаях, когда автомобиль не используется больше шести месяцев. Но для получения освобождения от уплаты налога придется сдать на хранение в автоинспекцию регистрационные знаки.





"ЯНДЕКС" ВЫПУСТИТ В ПРОКАТ ФИЛЬМ "ФЕЯ" С КОНСТАНТИНОМ ХАБЕНСКИМ

ЗАРАБОТАННЫЕ НА НЕМ ДЕНЬГИ КИНОТЕАТРЫ СМОГУТ ОСТАВИТЬ СЕБЕ



Новый фильм режиссера Анны Меликян "Фея" с Константином Хабенским может стать первой российской премьерой, которую покажут московские кинотеатры после открытия 1 августа. Показ этой фантастической драмы стартует в начале августа, кинотеатры смогут оставить себе все сборы от этой картины, сообщила "Ведомостям" руководитель билетного направления сервиса "Кинопоиск" (прокатчик этой кинокартины, принадлежит "Яндексу") Мария Сорокина.





"НОРНИКЕЛЬ" ВКЛЮЧИЛСЯ В БОРЬБУ ЗА ГАЗОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТАЙМЫРА

КОМПАНИЯ ПРЕТЕНДУЕТ НА УШАКОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ И ПРОСИТ МИНЭНЕРГО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ УЧАСТКА





В июне "дочка" ГМК - "Норильскгазпром" направил в Роснедра заявки на расширение площадей Северо-Соленинского и Пеляткинского лицензионных участков, а теперь просит Минэнерго исключить Ушаковское месторождение из периметра нового ресурсно-производственного кластера, следует из письма генерального директора компании Андрея Чистова (есть в распоряжении "Ведомостей"). Месторождение является стратегическим для обеспечения бесперебойного газоснабжения городов и предприятий Норильского промышленного района, пишет топ-менеджер.





РЕСТОРАННЫЙ ХОЛДИНГ RESTART VASILCHUK BROTHERS ТЕСТИРУЕТ НОВЫЙ ФОРМАТ ЗАВЕДЕНИЙ



"РЕСТОПАРКИНГИ" БОЛЕЕ ЧЕМ С ДЕСЯТКОМ КУХОНЬ СМОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ВО ВСЕХ ПАРКАХ МОСКВЫ





Restart Vasilchuk Brothers открыл в столичном Парке культуры и отдыха им. Горького новый для себя формат ресторана - "Рестопаркинг". В павильоне площадью 1500 кв. м расположилось 12 модулей-кухонь, выполненных в виде фудтраков, рассказал "Ведомостям" сооснователь холдинга Алексей Васильчук.



Каждый модуль представляет отдельную кулинарную концепцию: бургеры, пицца, паста, шашлык, плов, греческая и японская кухни, десерты, блюда для веганов, продолжает он. Средний чек - 400-700 руб., инвестиции - 150 млн руб.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 20.07.2020