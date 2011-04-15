Дайджест газеты "Коммерсант" от 20 июля 2020 года.



ГРАЖДАНЕ СОБРАЛИСЬ В ТУРЦПОЕЗДКИ

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ПРОБИРАЮТСЯ В ТУРЦИЮ ЧЕРЕЗ БЕЛОРУССИЮ



Неподтвержденная новость о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией резко повысила спрос на туры в страну, снизив популярность отечественных курортов. В ряде случаев уставшие ждать открытия границ путешественники уже решают проблему по-своему, отправляясь в туры с вылетом из Минска. Формально это запрещено, но контроль на российско-белорусской границе, отмечают эксперты, "не сплошной". По прогнозам участников рынка, в случае полноценного возобновления полетов Турция может рассчитывать на 4 млн российских путешественников в этом году.





МАЙКЛУ КАЛВИ СТАРОЕ ОБВИНЕНИЕ ПРЕДЪЯВИЛИ ПО-НОВОМУ

ЗАЩИТА ФИГУРАНТОВ ДЕЛА БАНКА "ВОСТОЧНЫЙ" НЕОЖИДАННО ПОЛУЧИЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХОДАТАЙСТВА





Как стало известно "Ъ", на днях Следственный комитет России заново предъявил обвинение в окончательной редакции фигурантам дела о растрате 2,5 млрд руб. из средств банка "Восточный", в том числе основателю фонда Baring Vostok гражданину США Майклу Калви и советнику фонда гражданину Франции Филиппу Дельпалю. Сама квалификация преступления и обстоятельства его совершения при этом не изменились. По мнению защиты, следствие перед направлением материалов в прокуратуру просто решило их почистить, устранив мелкие фактические ошибки и стилистические неточности, которые были выявлены при предъявлении обвинения в конце декабря прошлого года. Однако адвокаты воспользовались моментом и ходатайствовали о приобщении к делу новых документов, в частности касающихся выдачи "Восточным" кредита, который стал основанием для расследования.





АНОНИМНОСТЬ РАСКРЫЛАСЬ В СЕТИ

ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ VPN НАШЛИСЬ В ИНТЕРНЕТЕ



В интернете обнаружились данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов, среди которых могут быть как минимум десятки тысяч россиян. Утечка показала незащищенность сервисов, обещающих анонимность в интернете, и может привести как к спам-рассылкам и фишингу, так и к шантажу пользователей, решивших получить доступ к запрещенным в РФ сайтам, считают эксперты.





СБЕРБАНК ВЗНЕС СВОЮ ЛЕПТУ

ДРУГИЕ БАНКИ НЕ ГОТОВЫ ОБЛЕГЧАТЬ УСЛОВИЯ ИПОТЕКИ



Как выяснил "Ъ", вопреки сложившейся на российском финансовом рынке традиции инициатива Сбербанка по существенному изменению одного из параметров ипотечных кредитов, первоначального взноса, не стала примером для других банков. В первую очередь они опасаются рисков для капитала. Сбербанку же нужно увеличивать число ипотечных заемщиков, чтобы сохранить падающую долю на рынке.





ИНТЕРНЕТ ПОДГРУЗИЛ БЮДЖЕТЫ

ОНЛАЙН-РЕКЛАМА НАЧАЛА ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ



Рекламодатели в июне начали возвращать отложенные из-за пандемии бюджеты на интернет-рекламу. Но из-за отсутствия определенности с поведением потребителей в новой реальности прогнозы остаются осторожными. Компании ждут, что по итогам второго квартала падение интернет-рекламы останется в пределах 30%, а по итогам всего 2020 года при отсутствии новых волн пандемии рынок может выйти на прошлогодний уровень.





БУКМЕКЕРЫ ОМОЛОДЯТСЯ

"ФОНБЕТ" И BINGOBOOM ЗАПУСКАЮТ НОВЫЕ БРЕНДЫ



Кризис не помешал сразу двум крупным российским букмекерам вывести на рынок новые бренды. Владельцы "Фонбета" запустили онлайн-букмекера Bettery c прицелом на молодую аудиторию, а BingoBoom готовит ребрендинг офлайновых точек, которые будут называться BetBoom. Большинство конкурентов сейчас приостановили продвижение, на этом фоне расходы на маркетинг могут оправдаться, считают участники рынка.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 20.07.2020